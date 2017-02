Albiol veu "clara intencionalitat de pressionar els jutges" en la concentració davant del TSJC

El coordinador general del PPC, Xavier García Albiol , considera que hi havia "clara intencionalitat de pressionar els jutges" en la concentració que les entitats sobiranistes van convocar davant del TSJC a l'inici del judici del 9-N , ara fa una setmana.

Creu que la voluntat de la concentració era generar un "ambient per condicionar la situació" dels magistrats. "No cal ser cap gran expert [...] ni fa falta fer grans deduccions" per adonar-se'n, ha assegurat Albiol en roda de premsa aquest dilluns a la seu del partit.