Rufián: "Tenim un Govern que vol acollir, a diferència del de l'Estat"

El diputat d' ERC al Congrés dels diputats Gabriel Rufián ha fet una crida aquest dilluns a assistir a la "importantíssima" manifestació d'aquest diumenge 18 de febrer a favor de l'acollida de refugiats . El republicà ha lamentat però que Catalunya "és un país sense competències", i que per això el seu partit "és partidari de fer un referèndum per tenir-les". En aquest sentit, ha afegit que " el Govern vol acollir", a diferència de l'executiu de l'Estat .

Rufián ha recordat que "ja s'han ofert 4500 places en 45 municipis de Catalunya", i paral·lelament ha denunciat que l'Estat espanyol reb una ajuda europea de 350 milions per acollir refugiats, però que no ho fa . "D'aquests diners, a Catalunya n'hem vist 0", ha criticat el diputat republicà. En aquest sentit ha instat l'Estat a acollir refugiats perquè "fins i tot una persona poc sospitosa de ser revolucionària com Angela Merkel ho fa".

Rufián també ha respost ras i curt a unes declaracions del cap de files del PPC, Xavier Garcia Albiol, on titllava d'"immoral" el comportament del Govern català, per "utilitzar els refugiats per confrontar amb l'Estat espanyol". "No hi ha res més immoral que el lema de campanya Netejant Badalona que el va fer guanyar unes eleccions", ha etzibat el republicà.





En última instància, Rufián ha reiterat la crida per assistir a la manifestació de diumenge: "El 18 tothom al carrer, i al setembre tothom a les urnes", ha manifestat. El diputat d'ERC també ha dit que és cabdal deixar clar que "l'acollida forma part de l'ADN d'aquest país"