El PDeCAT replica a la Fiscalia que qui "pressiona" és el govern espanyol

Per a Pascal, acompanyar Mas, Ortega i Rigau "no és en cap cas una pressió al sistema judicial" perquè, al seu judici, manifestar-se és un dret fonamental en democràcia així com la llibertat d'expressió i poder votar. "Qui pressiona és un ministre quan diu que això ja ho afinarem amb la Fiscalia, o la formació política -en al·lusió al PP- que anuncia a través dels mitjans que es presentarà una querella contra el 9N, encara que els fiscals catalans diguessin que no hi havia tema", ha recalcat.

Judici a Homs

"Manifestar-se és un dret, reclamar democràcia i llibertat d'expressió és normal, però l'Estat segueix a la cua de les democràcies modernes", ha lamentat Pascal, que ha recordat que el dilluns 27 de febrer es viurà la segona part del judici del 9N, en aquesta ocasió contra l'exconseller i portaveu del PDeCAT en el Congrés, Francesc Homs, en el Tribunal Suprem. "Tots els demòcrates estem citats el 27 de febrer a Madrid per defensar la llibertat d'expressió i la democràcia", ha subratllat la dirigent del partit, després d'explicar que estudien amb les entitats sobiranistes quines accions poden emprendre durant la jornada.