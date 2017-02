| TVE

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha qualificat de “molt perillós” que el Govern de Catalunya, que representa 7 milions de persones, depengui d’un “grup d’extremistes” com la CUP. “Que un partit que sempre ha representat la burgesia catalana ara estigui amenaçat i sota xantatge d’aquesta gent és molt perillós”, ha assegurat en una entrevista a TVE. Rajoy ha admès que Catalunya és un dels temes que més el preocupa com a president i ha assegurat que “s’ha trencat la cohesió interna” perquè hi ha “discussions familiars” a les llars catalanes. D’altra banda, ha rebutjat convocar eleccions anticipades en cas que no tingui els suports necessaris per aprovar els pressupostos del 2017. Segons Rajoy, seria un “disbarat”.