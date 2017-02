Rufián respon Rajoy: "L'Estat espanyol és una història d'amputacions"

El diputat d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián , ha respost aquest dilluns a les declaracions de Mariano Rajoy al XVIII Congrés del PP de diumenge . Davant les afirmacions que "un procés de secessió és una amputació terrible i dolorosa que no hi ha cirurgià que pugui salvar”, el republicà ha assenyalat que l'Estat espanyol " és tota una història d'amputacions ".

Les crítiques de Rufián han anat dirigides també als socialistes, davant l'anunci de boicot al referèndum del setembre per part dels Ajuntaments liderats pel PSC. " Potser que escoltin més a la seva gent que no pas a Susana Díaz ", ha etzibat Rufián, que ha matisat que instava als socialistes catalans a fer honor al que havien significat històricament, i no a les "restes" que ha assegurat que hi queden ara. De fet, Rufián ha rebatejat el partit com al " Partit Socialista Ciutadà ", en referència a la formació taronja.

Més enllà d'això, Rufián ha lamentat que el dirigent popular respongui amb aquestes expressions a "un plantejament polític, com el procés d'independència". En aquest sentit, el diputat d'ERC ha expressat que " Rajoy fa el que fa potser perquè així guanya eleccions a l'Estat ".

El diputat republicà ha ridiculitzat la proposta del PSOE de fer també en català els documents oficials: "A les diades els catalans cridaven independència, no 'DNI en català'", ha bromejat. Rufián ha afegit que aquesta proposta forma part de la "miopia política" que ha atribuït als socialistes espanyols, a qui ha titllat d'"hipòcrites" per fer aquesta proposta després d'oposar-se a l'ús de les llengües cooficials al Congrés. "El més fort és que quan arribem al Congrés ens diran 'Veieu com estem fent coses", ha lamentat el Rufián.



Malgrat les crítiques cap a la proposta, el diputat d'ERC ha admès que no tenen "ni idea" sobre el sentit del vot del seu partit si el PSOE la porta al Congrés.

Uns fets que "no representen el sobiranisme"





Per últim, Rufián ha valorat el comunicat de la Fiscalia General de l'Estat, que lamentava un "assetjament i insult a fiscals de Catalunya per part d'un grup de radicals concentrats a les portes del Palau de la Justícia", després que acabés la penúltima sessió del judici contra l'expresident de la Generalitat Artur Mas i les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau. El diputat republicà ha assegurat que es tracta d'una minoria, que "no representa el procés que es viu a Catalunya ni el caràcter de les 40.000 persones concentrades dilluns", i ha comdemat els fets.