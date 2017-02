Junqueras: "Si ens suspenen les competències, les defensarem exercint-les"

| ACN

El vicepresident de la Generalitat i líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha garantit aquest dilluns, en una entrevista conjunta a Catalunya Ràdio i Ràdio Teletaxi, que una eventual suspensió de les competències del Govern i de l'autonomia no afectaria a la gestió de la Generalitat. "Si ens suspenen les competències, les defensarem exercint-les, perquè res es defensa millor que exercint-ho", ha afirmat en ser preguntat per aquesta possibilitat. I és que les paraules del president espanyol, Mariano Rajoy, al congrés del PP clamant contra la independència i els seus possibles efectes negatius han tornat a fer planar la suspensió de l'autonomia sobre l'actualitat política catalana. En aquest sentit, Junqueras ha acusat Rajoy, el PP i "altres partits espanyols" de "dibuixar sempre futurs apocalíptics" en parlar de la independència de Catalunya. És per això que els ha recomanat "explicar-se en positiu". "A nosaltres no ens agrada aquest to de fatalitat i negatiu", ha conclòs.