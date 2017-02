Fachin creu que la participació a Vistalegre avala la construcció del nou partit dels Comuns

Fachin ha insistit que la pugna entre pablistes, errejonistes i Anticapitalistes (el tercer bloc on, per cert, més afins hi ha a Podem Catalunya) no es traslladarà a Catalunya. De fet, el secretari general de Podem ha reiterat que la dinàmica entre els tres equips diferents de Podemos "és difícil que es traslladi a Catalunya" perquè "estem a 600 quilòmetres de Madrid".

En aquesta línia, Fachin ha insistit que tant Iglesias, Errejón i Miguel Urbán (el líder d'Anticapitalistes) accepten que sigui Podem qui decideixi la seva implicació en la creació del nou subjecte polític de Xavier Domènech.

Així, des de Podem celebren la participació de Vistalegre II: "Estem tranquils i contents, queda clar que la gran decisió que haurem de prendre es podrà fer, i l'exercirem", ha subratllat Fachin, sobre el nou partit dels Comuns. "La gent de Podem té ganes de participar, també en la construcció del nou espai", ha rematat.