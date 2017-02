Rovira critica que l'Estat és "cada cop més d'extrema dreta"

| Europa Press

La secretària general d'ERC i diputada de JxSí, Marta Rovira, ha criticat que l'Estat i el govern espanyol són "cada cop més d'extrema dreta" i autoritaris, i ha alertat que això no només perjudica el procés sobiranista sinó tots els demòcrates d'Espanya.

En una entrevista aquest dilluns a TV3, Rovira ha subratllat: "És molt preocupant no només per a l'agenda catalana, sinó també per a tants d'altres ciutadans espanyols demòcrates. I tots els polítics d'esquerres de l'Estat haurien d'estar denunciant aquella agenda".

En aquest sentit, ha lamentat que el govern espanyol faci política i "utilitzi els fiscals, magistrats, jutges i faci servir la llei a la seva manera o la modifiqui", i ha considerat evident que el judici pel 9N és de caràcter polític.

La dirigent republicana ha demanat al president del govern espanyol, Mariano Rajoy, que es pronunciï sobre "com vindrà aquí a treure les urnes" dels col·legis electorals durant el referèndum independentista.