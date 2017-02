| Europa Press

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, lliurarà aquest dilluns la Medalla d'Or de la Ciutat, a títol pòstum, a l'expresidenta d'Òmnium Cultural Muriel Casals, morta el febrer del 2016 dies després de ser hospitalitzada a l'Hospital Clínic per haver estat atropellada per un ciclista. El ple municipal va aprovar a l'abril de 2016 lliurar-li aquest reconeixement a proposta de CiU i ERC, al que es van sumar BComú, el PSC i la CUP, però no el PP, que va votar en contra, i Cs, que es va abstenir. A l'acte, que se celebrarà en l'Saló de Cent de l'Ajuntament, participaran el president de la Generalitat, Carles Puigdemont; la del Parlament, Carme Forcadell, i el d'Òmnium, Jordi Cuixart, que realitzarà una glossa de Casals.