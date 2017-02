'Casa Nostra, Casa Vostra' creu que totes les institucions tenen “competències” per millorar la situació dels refugiats

Bassa acusa Millo de "mentir"



Parlant de la xifra de refugiats, el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, va carregar aquest dissabte contra el Govern per haver comunicat per carta a Brussel·les que tenia disponibles 4.500 places per a refugiats. Segons Millo, això "no és veritat" ja que "només ha ofert 300 places de les quals la meitat no estan disponibles". A través de Twitter, la consellera Dolors Bassa va acusar Millo de "mentir" i va assegurar que el Govern "manté" aquest pla però ha recordat que el juny del 2016 la Generalitat va comunicar al govern de l'estat que Catalunya tenia 900 places i la resposta va ser "no podem portar més refugiats". "Faria bé l'Estat en complir els seus compromisos i portar refugiats. I aleshores la Generalitat els acollirà. O farem nosaltres d'Estat", va reblar la consellera de Treball, Benestar Social i Famílies.



Totes les institucions tenen “competències”



Davant d’aquest foc creuat entre institucions sobre l’acollida de refugiats, ‘Casa Nostra, Casa Vostra’ ha assegurat que totes tenen “competències” per millorar la situació dels refugiats, des dels ajuntaments fins a la Comissió Europea. Segons ha detallat l’organització de la campanya, els ajuntaments tenen la responsabilitat de garantir la inclusió de les persones a la societat. “Per tant, poden destinar més recursos als serveis socials, impulsar programes municipals d’acollida, atendre la diversitat, posar recursos espacials per a l'aprenentatge de la llengua, promoure polítiques públiques que facilitin l’accés a l’habitatge i administrar polítiques de seguretat inclusives i no discriminatòries. També poden agilitzar els tràmits d’empadronament, perquè d’això en depèn l’accés a serveis bàsics”, han enumerat des de Casa Nostra, Casa Vostra’.



“La Generalitat, per la seva banda, pot atendre l’acollida amb polítiques específiques i té competències en Salut, Educació, Habitatge, Treball i Assistència Social, i les polítiques en aquests àmbits són clau per a l'atenció i la inclusió de les persones sol·licitants d'asil”, han continuat des de l’organització. “S’ocupa, amb els ajuntaments, de fer els informes d’arrelament que faciliten el permís de residència per a persones estrangers”, han reblat des de ‘Casa Nostra, Casa Vostra’, que pel que fa al govern espanyol recorda que “ha de proporcionar vies segures i legals per evitar les morts de les persones que intenten arribar al territori de l’Estat”. “Aplicant i augmentant les places de reassentament; atorgant l'asil, la protecció internacional i els visats humanitaris en ambaixades i consolats en origen o en països de trànsit i flexibilitzant la reunificació familiar”, han especificat.



Espanya, obligada a acollir 10.772 refugiats



“Espanya, a més, està obligada al compliment dels compromisos d’acollida del 2015, que la comprometien a reubicar i reassentar 10.772 persones (17.773 si comptem els que inicialment havien de venir d’Hongria), i està molt lluny de fer-ho”, han criticat des de ‘Casa Nostra, Casa Vostra’. Finalment, i pel que fa a la Comissió Europea, des de la campanya s’ha recordat que pot instar més fermament els Estats membres a fer complir els compromisos d’acollida adoptats pel Consell de Justícia i d’Assumptes d’Interior. “I, a més, pot dotar de més recursos l’Agència Europea per l’Asil, en comptes de reforçar el Frontex, com ha fet en els últims anys”, han conclòs des de ‘Casa Nostra, Casa Vostra’.