El tuit de Sánchez (amb segones intencions) a Rajoy i Iglesias

Enhorabuena a Rajoy e Iglesias por renovar sus liderazgos. No tendría que ser así pero nosotros tendremos que esperar unos meses más — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 12 de febrer de 2017

L'exsecretari general del PSOE i candidat a tornar a liderar el partit, Pedro Sánchez, ha enviat un tuit al president espanyol i president del PP, després de tornar a ser-ne escollit, Mariano Rajoy, i al líder de Podemos, Pablo Iglesias, que també ha renovat el càrrec aquest cap de setmana.

"Enhorabona a Rajoy i Iglesias per renovar els seus lideratges. No hauria de ser així, però nosaltres haurem d'esperar uns mesos més", ha piulat Sánchez, sobre el futur del PSOE i el congrés que se celebrarà per escollir la nova direcció, després de la crisi interna dels socialistes.