Rajoy: "La secessió és una amputació que cap cirurgià no pot salvar"

En aquest marc, ha advertit que el seu govern no negociarà sobre el compliment de la Constitució. “No es pot discutir sobre quines lleis es poden complir o incomplir o quines parts de la mateixa es pot desobeir ni en com els posem d’acord per incomplir la llei”, ha dit, perquè “això és l’ABC de la democràcia i ho entén tothom”.



Rajoy també s’ha mostrat contrari a una reforma de la Constitució per fer possible el referèndum. “La constitució es pot canviar, però només si ho decideixen tots els espanyols” i “jo no ho recomano” perquè “junts estem millor que separats i som millors”.



“No admetrem la celebració d’un referèndum”



Rajoy ha reblat el seu discurs assegurant que malgrat aquesta voluntat de “diàleg” el seu govern no acceptarà “imposicions, monòlegs, contractes d’adhesió ni esquivar la llei”. “No admetrem la celebració d’un referèndum que prohibeix la Constitució, busca la independència de Catalunya i la ruptura d’Espanya”, ha dit.



Missatge als independentistes “de bona fe”



També s’ha volgut adreçar a “la immensa majoria de catalans que se senten espanyols” i als independentistes “de bona fe” que “han estat enganyats” i als que “s’ha ofert com a possible el que no és”, als que se’ls ha “situat la independència com a remei dels seus mals” i se’ls “ha ocultat les conseqüències polítiques i socials de la independència”.



La secessió és “una amputació terrible”



“Estic parlant seriosament de la sortida de la zona euro, de la UE, del mercat únic, de la impossibilitat de sostenir els serveis públics o les prestacions socials per citar només alguns dels enormes perjudicis que aquesta ruptura suposaria”, perquè “un procés de secessió no és una oda agradable feta per un amable jardiner, sinó que és una amputació terrible i dolorosa que no hi ha cirurgià que salvi”.



“Cal recuperar les institucions"



Segons Rajoy, a Catalunya cal “canviar la dinàmica” i “recuperar les institucions perquè tornin a estar al servei de tots els catalans amb independència de les seves conviccions polítiques i no només de l’independentisme”. “Cal treballar per reconstruir la cohesió interna a Catalunya destruïda irresponsablement per anys d’independentisme que ha dividit dramàticament la societat”, ha dit, i trobar un nou esperit “que allunyi els extremismes que avui tenen una influència enorme en les decisions de la generalitat i que posen en risc el model econòmic i social de Catalunya”.



“Deixar la cadira buida és abdicar”



En canvi, Rajoy si que ha tornat a estendre la mà per negociar amb la Generalitat qüestions com les infraestructures, els serveis públics atenció a la dependència, problemes demogràfics i oportunitats per als joves, i ha criticat l’absència del Govern dels fòrums multilaterals . “Cal dialogar, és important, i no s’ha de deixar mai la cadira buida” perquè “deixar la cadira buida és abdicar de les seves responsabilitats com a governants”.