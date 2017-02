La participació ha superat totes les expectatives. Hi ha hagut 155.275 inscrits, un 35% del cens , i Iglesias s'ha imposat al secretari polític i a la resta d'equips, tal i com han confirmat fonts del sector pablista. Iglesias ha aconseguit el 60% dels suports a la nova direcció, de manera que pren el control total de Podemos. La llista d'Iglesias ha obtingut 37 consellers a la nova direcció de Podemos, pels 23 d'Errejón.

Podemos ja té nou líder . El secretari general i candidat a la reelecció, Pablo Iglesias , ha esclafat el seu màxim rival, Íñigo Errejón , en la votació entre els diversos equips en l'assemblea de Vistalegre II, celebrada aquest cap de setmana a Madrid. Iglesias, que ha rebut el suport del 89% de la militància, continuarà sent el cap de files de Podemos i, a més, podrà imposar el seu full de ruta i l'estratègia del partit per als propers tres anys.

El Món ha tingut accés als resultats provisionals, una hora i mitja abans de fer-se oficials. Així, la candidatura i equip d'Iglesias, Podemos para todas, hauria obtingut un total de 37 consellers (59,68% del total) a la nova direcció. La llista d'Errejón, Recuperar la ilusión, s'ha quedat amb 23 consellers (37,10%). Per últim, el sector dels Anticapitalistes, Podemos en Movimiento, ha rebut 2 consellers , un 3,23% del total.

Els resultats definitius i oficials es faran públics a les 13:30 de la tarda d'aquest diumenge. Ho farà el secretari d'Organització, Pablo Echenique -membre de l'equip d'Iglesias-, i la responsable d'Igualtat, Clara Serra -errejonista-.

Amb aquests resultats, tot apunta que Errejón deixarà de ser el portaveu de Podemos al Congrés i, també possiblement, perdria el càrrec de secretari polític. Algunes fonts apunten que Irene Montero, mà dreta d'Iglesias, n'agafaria el relleu.

Continuïsme

El document polític guanyador planteja una línia ideològica més semblant a la que ha vingut portant fins ara el partit, tot apostant per recuperar més connexió amb el carrer i enfortir en projecte propi, allunyant-se d'altres formacions.

En canvi, el document de Recuperemos la ilusión d'Errejón aposta per una línia més pactista, que estableixi aliances amb altres forces d'esquerres i enforteixi la feina institucional com a base per poder assolir el poder polític.

Al seu torn, els Anticapitalistes d'Urbán han obtingut menys suport, però plantegen una línia més semblant a la d'Iglesias, plantejant més lligams amb el teixit social i prioritzant els esforços en el canvi social que en la feina institucional.



Pel que fa als documents organitzatius, el del grup d'Iglesias –que també s'ha imposat per un 54%- manté les estructures actuals, amb una secretaria general acumulant la major part del poder que ara té, i limitant la capacitat de convocar consultes a la seva figura. A més, no inclou canvis al Consell Ciutadà Estatal, deixant els 62 membres actuals.

El grup d'Errejón (34%), en canvi, preveu ampliar aquesta direcció amb més persones, provinents de la representació dels territoris, establint així quotes de tipus federal. També aporta més autonomia a les organitzacions territorials i deixa la secretaria general amb menys poder, deixant també en mans dels organismes autonòmics i locals la seva política d'aliances electorals.

El projecte dels Anticapitalistes (10%) preveu també aquesta descentralització, però deixa, a més, en mans dels territoris establir quina forma jurídica adopten i si es vinculen més o menys a l'estructura estatal.



En el document ètic, el secretari general aconsegueix el 53% dels vots; els d'Errejón obtenen un 33%, i els anticapitalistes un 11%. En el de feminisme i igualtat, Iglesias i anticapitalistes compartien document i han rebut el 61% dels vots, davant el 35% del document d'Errejón.