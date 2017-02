Els diputats escocesos xiulen Beethoven contra el Brexit

La Cambra dels Comuns va viure una protesta musical en una votació que habilitava Theresa May a iniciar la sortida de la Unió Europea (UE) a través de l'article 50 del Tractat de Lisboa. Mentre els diputats britànics entraven i s'asseien, un diputat del partit nacionalista escocès (SNP) va començar a xiular l'himne oficial de la UE, el passat dimecres.

A sorpresa de molts, el diputat independentista va ser acompanyat pels companys del seu grup parlamentari i, de cop, a la Cambra dels Comuns retronava la novena simfonia de Beethoven. A ritme de la melodia Oda a l'Alegria, una de les diputades alçava i abaixava els braços fins a ser suspesa a crits d'"ordre, ordre" del vicepresident del parlament britànic.

"És molt bonic sentir tota la coral, però el que voldria dir és que, personalment, no m'importa que canteu, però, certament, no puc permetre que ho feu aquí. Abans que ens n'adonéssim, estaríem sentint altres melodies i no vull que això passi". Expressava Lindsay Hoyle.

El Món ha pogut parlar amb Tommy Sheppard, diputat escocès representant d'Edimburg, que ha apuntat: "No estava planejat. Stephens va començar a xiular a la cambra. La manera que el govern britànic ha descartat amb indiferència el nostre estatus europeu, sense debat apropiat o sense permetre esmenes, és extremadament frustrant per aquells qui consideren la nostra ciutadania europea com un fet preuat. Només semblava correcte afegir-s'hi. Mostrar solidaritat".