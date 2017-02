Bertomeu (Podem) encén la xarxa amb un tuit sobre la polèmica del Fossar

La piulada ha provocat diversos tuits criticant Bertomeu, com ara el de la membre de Moltes Mercès i del Memorial 1714 Olga Amargant: "No deus saber que els socis del Memorial 1714 escombrem i netegem la plaça els diumenges i renovem les ofrenes florals, oi?".

Els dos tuits de Bertomeu han aixecat força polseguera, tant al llarg de dissabte al vespre com aquest diumenge al matí. La segona piulada ha rebut més de 340 respostes:

@amargant_olga @MarcBertomeu jo plegaria aquesta nit mateix;algú com tu evidentment no pot dedicar-se a la política.No hi arribes — Cristina Simón (@crisimon79) 11 de febrer de 2017

@MarcBertomeu aneu a espais espanyolistes i m'ho expliques xato, q pel q sembla sou molt valents amb els espais d referència catalana — 27S2015 (@eduard_montala) 11 de febrer de 2017

@eduard_montala @MarcBertomeu perquè no fan el mateix davant de Capitanía o del Govern Civil? — Señor Kaplan (@ivanjaumot) 11 de febrer de 2017

@llibertari3 @MarcBertomeu Negar aue per a molta gent el fossar té un valor sentimental és desconèixer el país. O ser molt mesquí. — Rossend Sanglas (@rossend1963) 11 de febrer de 2017

@MarcBertomeu com que és públic no és vostre. No podeu fer el q us doni la gana. Aquesta fatxenderia em recorda allò de "la calle és mia" — Alb★ert Otero (@Bitelman) 11 de febrer de 2017

@MarcBertomeu Perdó però aquest argument es molt prim, o fals. El espais són de tothom però no els pot fer servit tothom per a qualcosa. — PEPE FAR (@enpepefar) 11 de febrer de 2017

@MarcBertomeu quslsevol no. Per que no és un lloc qualsevol. És un cementiri. — Alb★ert Otero (@Bitelman) 11 de febrer de 2017

@MarcBertomeu I tampoc deus saber q l'art.25 de la LLEI 9/1993,de 30 de setembre,del Patrimoni Cultural Català,estableix: pic.twitter.com/ya0mhkLYlX — Olga Amargant (@amargant_olga) 11 de febrer de 2017

Bon dium. @MarcBertomeu llevats ben d'hora anem cap al #Fossar a escombrar.Tenim 1 escombra d sobres i seria 1 plaer q t'hi poguessis sumar — Olga Amargant (@amargant_olga) 12 de febrer de 2017

@MarcBertomeu I això malgrat la competència en neteja és municipal... — Olga Amargant (@amargant_olga) 11 de febrer de 2017

@MarcBertomeu vols dir que el Fossar el les moreres és un espai qualsevol? — 27S2015 (@eduard_montala) 11 de febrer de 2017

Una (altra) xposició polèmica

L'exposició Patis transformats de l'Ajuntament de Barcelona va aixecar una forta polèmica al llarg d'aquest dissabte. Uns carros de supermercat van aparèixer al Fossar de les Moreres, coincidint amb la festa major d'hivern de Santa Eullàlia, en el marc de la sisena edició de Llum BCN, un festival d'art que impulsa Barcelona Cultura.

Diversos usuaris de Twitter es van organitzar per convocar a les 17:14 hores una concentració al Fossar per protestar contra l'exposició, coordinats pel col·lectiu Moltes Mercès. Fonts de la plataforma van lamentar, en declaracions a El Món, una nova exposició del govern d'Ada Colau, després de la polèmica mostra al Born amb l'estàtua de Francisco Franco.

Jordi Roset, membre del Memorial 1714 i de Moltes Mercès, va assegurar en declaracions a El Món que els carros al Fossar "són una burla, una continuació de l'exposició de Franco al Born".