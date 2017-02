Krzysztof Charamsa: "L’Església busca generar sentiments d’odi contra els gais"

Krzysztof Charamsa (Gdynia, Polònia, 1972) és sacerdot i exoficial de la Congregació per a la Doctrina de la Fe. Va fer pública la seva homosexualitat l'octubre del 2015, moment en el qual va haver de deixar d'exercir com a mossèn i abandonar la seva feina en aquest organisme Vaticà. Des de llavors dedica gran part del seu temps a donar conferències, escriure articles i llibres -l'últim fa poc que ha sortit en català: 'La primera pedra' , i serà presentat per Charamsa aquest dijous a l’Auditori de la Biblioteca Jaume Fuster de Barcelona- i oferir entrevistes denunciant, entre d'altres coses, l'homofòbia de l'Església. L'entrevistem amb motiu de la conferència que Philippe Ariño, el gai que defensa l'abstinència dels homosexuals, ha d'impartir aquest dissabte a Barcelona convidat per l'Arquebisbat, i parlem amb ell sobre el fet que l'arquebisbe Joan Josep Omella hagi apel·lat a la pluralitat per defensar la xerrada .

Sí, hi ha també casos escandalosos, com el de monsenyor Tony Anatralla, sacerdot i psicòleg francès que cura els gais de la “malaltia”, i que és l'expert del Vaticà sobre aquest tema: col·laborava en la preparació de les lleis homòfobes de l'Església. Ara està acusat pels seus pacients (gais creients que confiaven en l'Església i que per motius religiosos se sotmetien a les seves falses teràpies), dels quals abusava sexualment en les seves sessions de “teràpia”. Per tant, el problema no és local, sinó general.

Hi ha més casos com el d'Ariño...

El problema no és que existeixin simples demagogs extremistes i mitòmans que donen conferències pel món. Tenen llibertat per fer-ho i pobra és només la gent que els escolta. El problema greu sorgeix quan una Església fa servir personatges d'aquest tipus per sostenir la seva posició autoritària, en lloc de confrontar-se amb la posició científica seriosa sobre un tema que ha experimentat un desenvolupament de coneixement mai vist. El que succeeix a Barcelona succeeix a tota l'Església. Es convida a creients fonamentalistes o també a psicòlegs que sostenen que l'homosexualitat és una patologia que ha de curar-se (amb les teràpies de conversió) i que ha de perseguir-se legalment (penalitzar per part dels Estats). Aquesta és la posició actual del Vaticà i de l'Església catòlica. L'Església es confronta només amb extremistes d'aquest tipus que solament a l'Església troben l'espai per operar “professionalment”.

Què en pensa del fet que Philippe Ariño sigui convidat per l'Arquebisbat de Barcelona per donar una conferència?

Aquesta conferència és una altra expressió de l'homofòbia de l'Església?

Sí, és una expressió local d'un problema general de l'Església catòlica que té por dels gais, que els ignora i els persegueix. En lloc de confrontar-se amb el coneixement científic actual, conrea prejudicis i falsedats, i fomenta odi contra les minories sexuals. Això és homofòbia, un dels temes del meu llibre 'La primera pedra'.

L'Arquebisbat de Barcelona ha apel·lat a la pluralitat per defensar la conferència d'Ariño. En canvi, no van deixar que vostè impartís una xerrada a la parròquia de Sant Medir...

Una discussió seriosa exigeix la pluralitat de confrontació amb posicions diferents, però racionals. No podem perdre el temps discutint amb una persona que demostra alguna cosa comparable a la teoria que deia que la Terra no es mou. Recolzar posicions fonamentalistes, que menystenen la ciència i l'experiència de les persones no és ni pluralitat de debat interdisciplinari ni respecte de la dignitat de les persones. És només una manipulació per part d'una organització influent, com l'Església, que fa molt de mal a les persones que confien en ella. És l'estigmatització dels gais.

Creu que l'Arquebisbe Omella té una actitud homòfoba quan defensa que la conferència d'Ariño es produeixi?

Ell només segueix les directives homòfobes de l'Església actual. D'aquesta manera serà ben vist al Vaticà i podrà seguir progressant en la seva carrera eclesial.

Vostè seria partidari de prohibir la conferència d'Ariño?

Crec que la meva Església té el deure de començar a tractar seriosament les minories sexuals, confrontant-se amb la ciència i no amb prejudicis. No té dret a enganyar a les persones que creuen en ella.

Assistirà a la conferència d'Ariño o li semblaria interessant mantenir un diàleg amb ell sobre la homosexualitat?

Els mitòmans necessiten d'altres mitòmans. Jo el diumenge prego, estudio i descanso; no em dedico a la ciència-ficció ni a escoltar a persones que enganyen als altres.

a l’Auditori de la Biblioteca Jaume Fuster el seu llibre | Jordi Borràs

Omella s'ha posat mai en contacte amb vostè?

L'escàndol és que ni els meus superiors al Vaticà ni el Papa Francesc no han buscat cap contacte amb un sacerdot que ha realitzat, sortint de l'armari, un dramàtic gest de protesta i d'alliberament personal. No m'han trucat, mentre enganyen al món dient que ells busquen a les persones que, segons ells, estan perdudes. A mi no m'han buscat.

En el seu llibre parla molt de l'actitud homofòba de l'Església. Creu que això pot canviar en breu?

A l'Església és necessària una llarga discussió interdisciplinària i una voluntat política del govern central del Vaticà. Avui dia les jerarquies rebutgen qualsevol discussió i persegueixen als teòlegs que la duen a terme. És una situació de bloqueig intel·lectual, on es defensen de la realitat construint un mur de sentiments homòfobs. Volen a la gent ignorant i plena d'odi contra els gais, com en les manifestacions dels catòlics contra el matrimoni igualitari en diverses parts del món.

Veu el Papa Francesc fent gestos per tal d'erradicar la conducta homòfoba de l'Església?

Recentment el Pontífex ha confirmat la llei homòfoba, introduïda per Benet XVI l'any 2005, per la qual les persones homosexuals no poden ser ordenades sacerdots perquè, segons l'Església, són patològiques a nivell psicològic i mental, no poden desenvolupar en la seva vida la maduresa psicològica, efectiva i sexual, i no són capaces de mantenir relacions socials madures, així com tampoc no són capaces d'estimar de maneera humana, etc. Aquesta és la "pseudo-ciència" catòlica i, al mateix temps, la falta de caritat pels gais. Difondre falsedats sobre els altres és contrari a la caritat. És el que denuncio en el meu llibre 'La primera pedra'.