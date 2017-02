Rajoy manté Cospedal com a secretària general del PP

El líder del PP manté també la resta dels membres de la seva junta directiva. Javier Maroto com a vicesecretari de Política Social, Javier Arenas com a responsable de l’Àrea Autonòmica i Local, Pablo Casado com a vicesecretari de Comunicació i Andrea Levy com a vicesecretària d’Estudis i Programes. “Són els que hi havia no els he canviat perquè ho han fet bé, i en aquesta vida es canvia el que no funciona, el que funciona, no”, ha sentenciat Rajoy.