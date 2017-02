Roset: "Els carros al Fossar són una burla, una continuació de l'exposició de Franco al Born"

El col·lectiu Moltes Mercès havia fet una crida per protestar al Fossar a les 17:14 hores, però 10 minuts abans els carros ja s'estaven retirant. Jordi Roset , membre d'aquesta plataforma i del Memorial 1714, ha assegurat en declaracions a El Món que l'exposició al Fossar "és una burla" . A més, ha afegit que podria estar relacionada amb la mostra del Born: "Ara podem deduir i pensar que sí, que és una continuació de l'exposició de Franco al Born , no ens estranyaria".

Patrimoni Històric

"No ho dic amb ironia, si s'ha donat permís per fer això és que se sap què simbolitza el Fossar. Qui hagi donat el permís ha de saber què és el Fossar. De fet, és tan greu que qui hagi donat el vist i plau ho sàpiga i ho hagi permès, com que no tingui coneixements de què significa el Fossar", ha argumentat Roset. "Hi ha molts llocs a Barcelona per fer performances així. Si l’Ajuntament no hagués tret els carros, ho hauríem fet nosaltres", ha continuat Roset en conversa amb aquest diari.

Tal i com ha detallat el membre de Moltes Mercès, el col·lectiu ha trucat la Generalitat per demanar explicacions. I és que el Fossar no pertany a l'Ajuntament, ja que és Patrimoni Històric del Govern. "La Generalitat deu haver posat els punts sobre les is, i ha fet retirar l’exposició", ha subratllat Roset.