La CUP ha fet una crida perquè l'independentisme es prepari per a desobeir amb el referèndum, ja que dóna per fet que la consulta no es podrà celebrar de manera acordada amb Madrid. La portaveu al Parlament dels anticapitalistes, Anna Gabriel, ha exigit aquest dissabte la celebració d'un referèndum "amb credibilitat, rigor i determinació", en l'assemblea de la CUP a Reus (Tarragona) per debatre estratègies per a aconseguir la consulta i la creació de la República.