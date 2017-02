Iglesias ofereix a Errejón i Urbán formar part de la seva direcció

| ACN

L'actual secretari general de Podemos, Pablo Iglesias, ha aprofitat la seva intervenció per presentar la candidatura a la reelecció davant l'assemblea de Vistalegre II per fer una oferta per sorpresa al seu principal rival polític intern, Íñigo Errejón, i al líder del sector anticapitalista, Miguel Urbán.

Després de descriure i esmentar cadascun dels noms del que seria el seu equip, Iglesias ha etzibat: "Parlar de la meva candidatura és parlar també d'Errejon i Urban. Compto amb vosaltres, companys". Com que aquesta ha estat la seva tercera intervenció davant l'assemblea, Iglesias no ha volgut fer massa més discurs, i només ha volgut llençar un missatge que ha relligat amb la seva oferta. "A partir del dia 13, unitat", ha cridat per acabar.