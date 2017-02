El PP corona la unitat d'Espanya com a principi "irrenunciable" i rebutja el referèndum

El XVIII congrés del PP ha debatut aquest cap de setmana els textos de les ponències de Política i d’Administració Territorial, on els populars coronen la “unitat d’Espanya, la solidaritat territorial i la cohesió social” com a “principis irrenunciables” del seu “projecte nacional, i on estableixen que el referèndum d’autodeterminació que impulsa el govern de la Generalitat “no té cabuda al nostre país”.

El líder del PPC, Xavier García Albiol, ha intervingut a la ponència Territorial per contraposar l’actuació del govern espanyol a una Generalitat que intenta “dividir la societat catalana” i que busca un referèndum “que mai se celebrarà”.