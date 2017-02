Toni Castellà, a Podem: "Ja no tenim temps per salvar Espanya"

El líder de Demòcrates i diputat de JxSí al Parlament, Antoni Castellà, s'ha dirigit a Podem per afirmar que Catalunya ja no esperarà ni farà més "renúncies". “Ja no tenim temps per salvar Espanya, ara ens toca salvar-nos a nosaltres”.

En un acte conjunt amb ERC, celebrat aquest dissabte al matí a favor de la futura República catalana, el vicepresident del Govern i líder dels republicans, Oriol Junqueras, ha volgut posar d’exemple l’Agència Tributària de Catalunya com a element cabdal per “lluitar contra el frau i construir així una societat més neta, transparent i justa”.