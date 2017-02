Cinc dies després de la mobilització al passeig Lluís Companys, amb unes 40.000 persones segons la Guàrdia Urbana, els presidents de l'ANC, Òmnium, l'AMI i ACM han enviat un correu als prop de 50.000 inscrits en aquella concentració per avisar que "vindran més dies de mobilització intensa" .

La mobilització permanent ja ha començat . Les entitats sobiranistes van donar el tret de sortida, el 6 de febrer (abans de l'inici del judici pel 9-N), d'una nova etapa del procés marcada per l'acció constant al carrer.

"Els nostres adversaris no ho reconeixeran, no els interessa gens reconèixer-ho. L'evidència que la seva posició és cada cop més incomprensible, indefensable, que la seva política és la de l'estruç , els ha fet molt de mal, els deixa tocats", analitzen els quatre presidents, que destaquen el vídeo de l'agència Reuters , amb unes "imatges potentíssimes".

Finalment, Sànchez, Cuixart, Lloveras i Buch conclouen que l'Estat ataca el poble català, i que la primera reacció al 6-F i al judici pel 9-N ha estat embargar l'ANC i Òmnium amb 246.000 euros. "Els missatges de suport que hem rebut, la solidaritat i generositat de tantíssimes persones, ens demostren que la força de la gent és enorme", subratllen les entitats sobiranistes.

El 6-F va ser tan sols l'inici de la mobilització permanent. L'èxit de la jornada permet a les entitats mantenir un format d'acció continuada al carrer per garantir la desconnexió, guanyar la independència i fer efectiva la nova legalitat catalana un cop el Parlament l'aprovi, tal i com han remarcat fonts del Secretariat de l'ANC consultades per El Món aquest dissabte.