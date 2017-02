Omella envia una carta al Parlament defensant la conferència homòfoba

| ACN L'Arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha enviat una carta a la Comissió d'Igualtat del Parlament de Catalunya defensant la conferència que l'escriptor Philippe Ariño -el gai que defensa l'abstinència dels homosexuals- ha de pronunciar aquest diumenge a la parròquia de Santa Anna de la capital catalana. Aquesta comissió va enviar divendres a l'Arquebisbat un manifest signat per diputats de JxSí, C's, PSC, CSQP i la CUP contrari a la conferència d'Ariño. En el text, instaven Omella a "no donar espai a plantejaments que atemptin contra el dret a la no-discriminació per raó de naixement, raça, sexe, identitat de gènere, orientació sexual, religió, opinió o qualsevol altra circumstància personal o social".











Omella ha replicat a aquest manifest enviant una missiva al Parlament on explica que "la xerrada, que estava prevista i anunciada des de fa mesos, no està programada per anar contra ningú, ni de persones ni de col·lectius; el conferenciant, que es confessa homosexual i que va viure durant bastants anys amb parella homosexual, vol senzillament donar el seu testimoniatge de vida mostrant com i per què ara viu la castedat en unió amb Jesucrist, que els catòlics proclamem Fill de Déu". En aquest seguint, defensa que "seguint l'exemple i els ensenyaments del Papa Francesc respectem totes les persones, encara que això no vol dir que hàgim d'estar d'acord amb totes les propostes que es fan des de les diferents opcions socials o ètiques, la qual cosa, però, no impedeix estar oberts al diàleg i a la comprensió".