“Tot plegat és bastant lamentable des d’un punt de vista fins i tot d’higiene democràtica ”, ha dit. El líder del PPC ha fet aquestes manifestacions abans de participar a les 12.30 a la ponència d’Administració Territorial, on el PP reblarà la seva oposició al referèndum d’autodeterminació a Catalunya.

Segons Albiol, aquesta és una ponència amb “moltes esmenes i participació”, fet que demostra “l’interès” del partit pel model territorial. “El que fem és marcar a grans trets quin és el nostre plantejament, i és evident que apostem per un gran projecte nacional que reculli les singularitats de cadascuna de les CCAA, Catalunya d’una manera molt particular, però formant part d’un gran projecte que és Espanya” .



Segons ha assegurat, amb aquest rebuig exprés al referèndum la ponència recull la naturalesa política del PP. “No fa falta que ho digui la ponència, forma part de l’ADN del PP, perquè nosaltres no donarem suport, ni participarem ni permetrem que se celebri un referèndum d’autodeterminació per separar una part d’Espanya”, ha dit. Segons Albiol, “es pot estar d’acord o no” amb el PP, però és un partit que “no enganya ningú”.

Renovació al PP



També s’ha mostrat “convençut” que el PPC tindrà una “molt bona representació “ a la nova direcció del partit que s’espera que Mariano Rajoy anunciï aquest dissabte. “Estarem ben representats als òrgans de direcció”, ha dit.



Respecte a l’esmena contra l’acumulació de càrrecs que el congrés del PP va rebutjar per només 25 vots de diferència, fet que permet que Cospedal mantingui els càrrecs que ocupa actualment, García Albiol ha negat que hi hagués “tensió” sobre aquesta qüestió. “Al final com que som un partit molt respectuós i democràtic, s’accepta la decisió, que crec que ha estat una bona decisió”.