L'expresident del govern espanyol José María Aznar assistirà al congrés del PP d'aquest cap de setmana. Així ho ha confirmat el vicesecretari d'Organització del partit, Fernando Martínez Maíllo.

Cal recordar que Aznar va renunciar a la presidència d'honor del PP a finals del 2016, per la qual cosa es donava per fet que l'expresident espanyol no assistria al congrés de Madrid.