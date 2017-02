Hilari Raguer: "El Papa reconeixerà la República de Catalunya"

El monjo i historiador Hilari Raguer , religiós del monestir de Montserrat, ha assegurat que el Papa Francesc reconeixeria la República de Catalunya . En una entrevista a ' La Vanguardia ', Raguer ha subratllat que, encara que al Papa no li agradés una eventual República, "seria realista". "És absolutament segur que la reconeixeria, per més pressió que li fessin des de Madrid, i ho faria amb una necessitat pastoral", ha afegit.

D'altra banda, Raguer ha afegit que el reconeixement del Vaticà aniria força en paral·lel amb un eventual reconeixement de la Unió Europea. "Però les decisions d'Europa requereixen més tràmits i instàncies. El Vaticà pot anar més ràpid", ha reconegut.

Finalment, Raguer ha opinat que el nou Estat català no podria ser confessional: "Res d'un nacional catolicisme. Ha de ser laic però no laïcista, és a dir, no pot anar en contra de les religions", i ha posat com a exemple l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que pot anar a veure un partit del Barça sense ser aficionada al futbol, però no pot assistir a una missa de la Mercè.