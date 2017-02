Detenen a Santa Eulàlia de Ronçana un exparamilitar colombià i narcotraficant

La policia espanyola ha detingut a Santa Eulàlia de Ronçana (Vallès Oriental) un exparamilitar colombià que formava part d’una organització de narcotraficants, en el marc d’una operació conjunta amb la policia del país sud-americà. L’home estava reclamat internacionalment per les autoritats del seu país per homicidi, per associació il·lícita i per tinença il·lícita d’armes. L’arrestat, apodat ‘l’indi’, és membre, segons la policia, de la segona organització criminal més important de Colòmbia. La investigació va dur la policia a un domicili de Barcelona, on aparentment vivia el reclamat, però després van descobrir que s’havia traslladat a Santa Eulàlia de Ronçana.

Un cop descobert el nou parador, al qual acudia de forma ocasional, es va establir un dispositiu policial que va acabar amb la detenció del reclamat quan es va presentar al domicili amb la filla i la parella sentimental. Les autoritats colombianes li atribueixen la comissió d’un homicidi el 2003 quan pertanyia a l’organització paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Segons el relat policial, l’home va disparar en diverses ocasions contra un altre ciutadà colombià i li va causar la mort. Després es va desvincular de l’organització paramilitar i va ingressar en una banda criminal, des de la qual va passar a la segona organització delictiva més important de Colòmbia, Los Rastrojos. Actualment, segons la policia, coordinava enviaments de cocaïna des de Colòmbia a Espanya a través de correus humans, s’assegurava de la distribució posterior i del cobrament de deutes.