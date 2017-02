Rajoy anunciarà aquest dissabte els membres de la cúpula del PP

| Europa Press

El president del PP, Mariano Rajoy, anunciarà aquest dissabte –durant la segona jornada del XVIII congrés del PP- els noms de la nova direcció popular, segons ha explicat ell mateix aquest divendres. El líder dels populars haurà de desgranar d’aquesta manera els noms dels 35 membres del Comitè Executiu i els 35 de la Junta Directiva. Esvairà la incògnita de la continuïtat o no de la secretària general del partit, Maria Dolores de Cospedal, així com la creació d’un possible càrrec de coordinador per al vicesecretari d’Organització del PP, Fernando Martínez-Maíllo. Precisament la ponència Política i d’Estatuts ha rebutjat per 303 vots a favor, 328 en contra i vuit abstencions una esmena sobre incompatibilitats que pretenia limitar l’acumulació de càrrecs, fet que afectava directament De Cospedal, que és presidenta del PP de Castella-La Manxa, diputada, ministra de Defensa i secretària general del PP. L’esmena apuntava que en cap cas es podrà ocupar més d’un càrrec territorial de president o secretari del partit ni acumular aquest càrrec a un altre de representació institucional ja sigui a nivell local, autonòmic o estatal.