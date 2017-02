Junqueras demana per carta a Montoro una negociació bilateral sobre finançament

El conseller d'Economia de la Generalitat, Oriol Junqueras , ha explicat per carta al ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro , que "correspon canalitzar" la discussió sobre l'actualització del sistema de finançament autonòmic de forma bilateral en el cas de Catalunya , segons el document, consultat per Europa Press.

Ho exposa en resposta a la petició també per correu del ministre, l'1 de febrer, en la qual sol·licitava a la Generalitat que proposés un expert per formar part de la comissió creada per la conferència de presidents autonòmics sobre finançament autonòmic.

Junqueras argumenta en la seva missiva, enviada el 8 de febrer, que la Generalitat "no nomenarà cap expert" per a aquesta comissió perquè l'Estatut recull que el finançament s'ha de discutir amb Catalunya a través de la Comissió Mixta d'Assumptes Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat.