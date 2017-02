Cospedal reconeix que ha faltat agilitat davant la corrupció

En el seu discurs de balanç davant el XVIII Congrés Nacional del PP, Cospedal ha tret pit del treball dels últims anys davant la corrupció protagonitzada per membres d'aquest partit o persones relacionades amb ell. Ha assegurat que, en un primer moment, els va semblar "impossible" el que estaven coneixent. "I per això en alguna ocasió no vam ser àgils amb el que la societat demandava. Clar que uns altres mai han estat àgils, també vull recordar-ho", ha dit.

La secretària general ha continuat el relat assegurant que després d'aquesta sorpresa inicial, el seu partit va admetre "errors". "Demanem perdó a la societat espanyola, vam fer propòsit d'esmena i el Govern espanyol va aprovar la bateria anticorrupció més important de la democràcia. Ningú embolicat en aquest tipus de casos segueix avui en les nostres vides. I hem fet de la necessitat virtut. Davant la corrupció només cap vigilància, fermesa i condemna sense reserves", ha afegit.