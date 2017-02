Condemnat a 720 euros de multa un home que va deixar el seu gos tancat dins del cotxe al sol

A l'interior del tot terreny, l'animal –de petites dimensions però edat adulta- tenia una mica de pinso i aigua, que s'havia vessat, però presentava clars símptomes de calor excessiu : tenia la llengua seca, respirava fatigat, lladrava cansat i pràcticament no es movia. Segons van calcular, però, els agents de la guàrdia urbana, va estar tancat al voltant d'unes dues hores en condicions d'elevada calor i amb el vehicle exposat a ple sol . Quan, una hora més tard, va aparèixer finalment el condemnat va explicar als agents que havia anat a la platja i que no era el primer cop que el deixava en aquestes condicions.

Els fets van tenir lloc el 19 de juliol de 2015 al migdia, quan una parella va avisar la guàrdia urbana perquè, al tornar de la platja, va detectar un cop al seu cotxe estacionat i van identificar el vehicle del costat com el causant dels danys. A l'interior d'aquest últim, un tot terreny, van adonar-se que hi havia tancat un gos de petites dimensions molt afectat per la forta calor . Quan els agents van arribar cap a les tres de la tarda al lloc dels fets, van comprovar que havien deixat l'animal dins del vehicle amb una petita obertura d'un dit de gruix en dues finestres laterals. Els agents de la guàrdia urbana van aconseguir obrir una de les portes del cotxe, treure el gos i identificar el propietari.

Arran de les declaracions dels dos agents de la guàrdia urbana, que van denunciar el cas, i els testimonis de la parella que va donar l'avís, la sentència considera provats els fets i ha condemnat l'home, que no es va personar al judici oral celebrat el passat 9 de febrer. Consideren que la conducta de l'home va resultar "particularment incívica", no només per haver posat en risc la via d'un animal que depenia d'ell, sinó també per la "tranquil·litat" que va mostrar en aquesta situació, unes circumstàncies que el jutge considera "inadmissibles".