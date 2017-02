González Pons compara Le Pen i Puigdemont

"Teniu-ho clau, la UE i Espanya són l’objectiu a abatre pels nacionalistes i els populistes. Qui diu que al poble no se’l té en compte? Le Pen o Puigdemont? Els dos”. “Qui diu que el poble espanyol està sotmès a l’Alemanya? LE Pen o Pablo Iglesias? Els dos”, ha dit.

Segons González Pons, “el nacionalisme és exclusió i no convivència, és rancor i no concòrdia” i actua “com els virus”. “Confonen el sistema immunològic de la democràcia amb paraules que semblen democràtiques”, i al final “l’antipolítica utilitza la política per destruir la democràcia”.



El portaveu del PP al Parlament Europeu ha insistit que “amb el populisme i el nacionalisme no es fa política”. “Combaten amb emocions les nostres raons, com els feixistes el segle passat, i canvien participació per indignació, com els comunistes el segle passat”.