Mas: "L'única condemna que temo és sentir-me culpable, però no ho sóc"

Quan ha pres la paraula, Mas ha sigut molt contundent en explicar que només tem un tipus de condemna. Una condemna que segons ha explicat no rebrà de cap de les maneres. "Si ens condemnen han de saber que l'única condemna que temeria de debò és que, en la meva intimitat, em sentís culpable d'havet fet alguna cosa mal feta" . I, tot seguit, ha subratllat que tant ell com Ortega i Rigau "no som culpables de cap delicte" .

En la roda de premsa Mas ha deixat clar que la mobilització del 6-F, amb més de 400.000 persones omplint el passeig Lluís Companys, "no era un numeret" , tal i com va etzibar el ministre de l'Interior, Rafael Catalá. "Era tot el contrari, era una seqüència més de la voluntat i el compromís de tanta gent del país de fer-nos saber que, quan actuem, donem la cara i tirem endavant, i que no estem sols", ha justificat.

| B.V. / EL MÓN





Roosevelt i la democràcia espanyola

D'altra banda, Mas ha recuperat les paraules de Theodore Roosevelt, 26è president dels Estats Units, que va dir que una democràcia per fer-se gran ha de progressar cada dia perquè, si no, o bé deixa de ser gran o bé deixa de ser democràcia. "Després del judici del 9-N, hi hagi la sentència que hi hagi, la democràcia espanyola -que ja no era gaire gran- és ara una mica més petita", ha deixat anar Mas.

Jutjats i reconeguts

Al seu torn, Puigdemont ha destacat que al llarg de tota la setmana "ens hem sentit jutjats i també reconeguts", en referència a les explicacions de Mas, Ortega i Rigau durant el judici pel 9-N. Sobre el procés participatiu del 2014, el president de la Generalitat ha destacat la importància de la jornada, i ha assegurat que l'Estat s'hauria de preguntar per què la ciutadania catalana s'emociona votant i, en canvi, s'indigna amb les decisions del Tribunal Constitucional. "Això no anava de complir o no la resolució del TC. S’ha jutjat l’èxit de 9-N", ha sentenciat Puigdemont.

Puigdemont ha donat les gràcies als tres acusats per "haver-nos representat i per no haver renunciat al vostre compromís", i ha dit que el govern espanyol encara està a temps de rectificar, encara que ja sigui "en temps de descompte".