L’expresident de la Generalitat Artur Mas ha defensat que el Govern no va desobeir el Tribunal Constitucional (TC) en el procés participatiu del 9-N sinó que el que va fer és plantar cara al govern espanyol , "un govern espanyol que ens estava impedint participar d'una manera democràtica i cívica, en una consulta sense conseqüències legals". Ha afegit també que "el Govern espanyol va utilitzar al Tribunal Constitucional per fer la feina que no s'atrevia a fer des del punt de vista polític" i ha insistit que el 9-N va ser un èxit, "un èxit que no va agradar gens a determinades instàncies de l'Estat".

L'expresident de la Generalitat, Artur Mas, ha reiterat en el torn final de paraula que és el màxim responsable de l'organització del 9-N però que no per això no es pot considerar que ha comès un delicte: "Estem íntimament convençuts que no vam cometre cap tipus de delicte", ha dit. Mas ha lamentat que "en lloc d'estar orgullosos del 9-N, ho volen convertir en un delicte . Quina pena, quin error, quin greu error", ha repetit.

Igualment, ha carregat contra la fiscalia, per no haver-lo defensat quan ha patit atacs de "guerra bruta" mentre era president de la Generalitat i, per tant, representant ordinari de l'estat a Catalunya. Al fiscal Sánchez-Ulled li ha dit que estava "preocupat" pel fet que Consuelo Madrigal li demanés imparcialitat i justícia

En una intervenció de poc més de 20 minuts, cosa molt poc habitual en aquests casos, Mas s’ha preguntat quants judicis s’haurien d’haver celebrat per desobediència manifesta del govern espanyol al TC si fos cert que se’ls ha jutjat per desobeir. Fent referència així, a què l’executiu espanyol “desobeeix sistemàticament” les sentències de l’alt tribunal i directives europees.

Ortega: "Algú pensa que amb una resolució judicial es donarà resposta al que viu Catalunya?"

Per la seva banda, Ortega ha utilitzat uns deu minuts el seu dret a l'última paraula, reivindicant el seu respecte escrupolós a la llei. "Sempre he cregut en la llei, però en la llei d'allò just, no en la llei del més fort", ha explicat. "Tenim la raó dels arguments, la força de la raó, la raó col·lectiva que ve de lluny i va de lluny, no pas la raó de la força", ha afegit. "Algú pensa que una resolució judicial pot donar resposta al que viu Catalunya?", s'ha preguntat.

Per això, considera que "donar la veu al poble no és cap delicte", i "no es pot entendre el 9-N sense entendre l'alegria, el civisme, la il·lusió, l'ànima dels voluntaris i dels votants". "Catalunya no l'hem inventat nosaltres, però avui es jutja allò que els catalans han demanat generació rere generació, decidir el nostre futur i autogovernar-nos", ha dit, afegint referències històriques, i concloent que "Catalunya acabarà sent el que vulguin els catalans". Ortega ha conclòs la seva intervenció assegurant que el 9-N va ser el dia que més ha honorat la seva condició de servidora pública.





Rigau: "No em va depurar el franquisme i em pot inhabilitar la democràcia per un delicte que no he comès?"

Per últim, ha intervingut Irene Rigau, també durant deu minuts, per reafirmar la seva innocència, assegurant que ella que va voler potenciar l'autoritat pública dels directors no els hagués mai demanat res irregular. De fet, quan l'exconseller Francesc Homs va proposar de presentar un recurs d'aclariment a la suspensió del TC, li va semblar lògic i correcte, tenint en compte que, segons ella, "no es podia esperar a consultar 5 mesos després".

Recordant una manifestació del febrer del 1977 demanant "llibertat, amnistia i Estatut d'Autonomia", que va ser tolerada, però no autoritzada, i també algunes advertències de possible depuració per part de les autoritats franquistes quan començava a exercir de mestra, Rigau ha dit que si no la van depurar aleshores, com és possible que la inhabilitin en plena democràcia per un delicte que, segons ella, no ha comès.

Citant versos d'Antonio Machado dues vegades, ha dit que "per a dialogar, cal primer preguntar, després escoltar", i que Catalunya "seguirà fent camí, caminant". "Escoltar en democràcia és essencial, i Epanya sembla que ho ignora", ha lamentat. En aquest sentit, ha dit que en ple segle XXI la democràcia representativa ha de ser reforçada, per evitar els populismes, amb la democràcia participativa i fins i tot la democràcia directa.