Podem es mira la tempesta de Podemos des de la distància

Precisament, a Catalunya les tesis que tenen més suport no són ni les d'Errejón ni les d'Iglesies, sinó que el manifest que més membres de la direcció de Podem han signat és el d'Un País en Movimiento. Es tracta d'un corrent liderat pel sector Anticapitalistes , amb Miguel Urbán i Teresa Rodríguez com a caps visibles.

El dirigent de Podem també ha posat en relleu que ara mateix estan immersos en la creació del nou subjecte polític , amb ICV, Podem, EUiA, Equo i En Comú Podem des de les seves respectives sales de màquines. En aquest sentit, Giner reitera que "la realitat catalana és molt diferent", i per aquets motiu el seu principal cavall de batalla a Vistalegre II serà garantir que l'agenda de Podem tingui independència pel que fa la de Podemos , juntament amb d'altres requisits com una plena autonomia financera: " Si ens creiem que volem ser un país plurinacional s'ha de reflectir en la nostra organització ", resumeix Giner, consultat per aquest diari.

Passi el que passi, el desig de Podem és que "quan acabi el debat a Podemos tornem a anar tots a una", segons expressa Giner. En definitiva, els representants de la formació morada esperen que el partit en surti enfortit i en un estat de maduració que permeti "configurar una alternativa al tripartit que governa" l'Estat, tal com bateja l'esquerra alternativa a la suma del PP, el PSOE i Ciutadans.



Precisament, la resta de formacions de l'entorn dels Comuns (EUiA, ICV, BComú i En Comú Podem) mantenen una extrema cautela, i no entren a valorar prèviament el que pugui passar al Congrés d'aquest cap de setmana. Només des de BComú expressen, en un sentit semblant que ho fa Podem, la seva voluntat que Vistalegre II serveixi per "fer un Podemos més fort i cohesionat", segui quin en sigui el resultat, tal i com han explicat a El Món.

| Europa Press

Què està en joc diumenge a Vistalegre II?





L'Assemblea Ciutadana d'aquest cap de setmana decidirà el futur del partit morat els propers tres anys. Els militants de Podemos decidiran quina serà la nova direcció del partit, el seu líder, i el nou rumb polític i organitzatiu, entre els tres models que estan sobre la taula. Per una banda, el projecte sel secretari general, Pablo Iglesias, Podemos para todas, aposta per reivindicar la lluita de classes, i vol combinar l'acció parlamentària amb l'acció social al carrer. Alhora, la via Iglesias rebutja un eventual acord amb el PSOE, perquè "cal treballar partit a partit per acabar guanyant".



Per la seva banda, Iñigo Errejón encapçala l'equip Recuperar la ilusión. L'actual secretari polític no vol entrar en el debat per dirigir orgànicament el partit, sinó que es centra en l'estratègia a seguir, però sap que si guanya Iglesias plegarà. Errejón aposta per un partit més transversal, que si cal negociï amb el PSOE per a formar un "govern de canvi".

Per últim es presentarà l'opció anticapitalista Un País en Movimiento d'Urban i Rodríguez, una tercera via a l'Estat però majoritària en la direcció de Catalunya. Pel que fa el model d'organització són més propers a Errejón, i en quant a l'aposta política a Iglesias, i pel fet de no formar part de cap de les dues candidatures, molt probablement el seu paper serà clau a l'hora de configurar el model organitzatiu i l'estratègia.