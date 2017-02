Un caporal dels Mossos, apartat del servei per l'agressió a un detingut a Tarragona

La Direcció General de la Policia (DGP) ha apartat un agent dels Mossos d'Esquadra per l'agressió a una persona detinguda a l'Àrea de Custòdia i Detenció de la comissaria de Tarragona. Segons un comunicat emès aquest divendres pels Mossos, els fets van passar la matinada de diumenge 5 de febrer. Diumenge al matí, un cop els comandaments de la regió policial van tenir coneixement dels fets, la Divisió d'Afers Interns va obrir una investigació i va informar el jutjat de guàrdia. Com a conseqüència de la investigació hi ha tres mossos expedientats.

El caporal està suspès de sou i feina i se li ha retirat l'arma i la credencial policial. Els altres dos agents, que es trobaven presents en l'actuació, no estan apartats del cos però se'ls ha obert un expedient en haver estat investigats i denunciats per un presumpte delicte d'omissió del deure de perseguir delictes. La persona detinguda va ser arrestada per atemptat contra l'autoritat i violació de domicili jurídic.