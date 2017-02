Un jutge impedeix l'adhesió de Reus a l'AMI, impugnada per C's i SCC

| ACN

El jutge ha anul·lat l'entrada de Reus a l'Associació de Municipis per la Independència (AMI). El magistrat del jutjat contenciós administratiu número 1 de Tarragona ha estimat el recurs que van presentar els quatre regidors de Ciutadans (C's) a l'Ajuntament de Reus i Societat Civil Catalana (SCC) el setembre de 2015 en relació a l'adhesió a l'AMI, segons han informat fonts d'ambdues formacions. Segons C's, en la sentència, el jutge anul·la i declara no conforme a dret tant aquest acord del ple com el decret d'alcaldia que aprovaven l'adhesió de Reus a l'AMI i el pagament de la quota a aquesta entitat.

El portaveu del grup municipal de Ciutadans, Juan Carlos Sánchez, ha expressat la seva "satisfacció" per la sentència, que reconeix que amb l'adhesió a una associació que defensa la independència de Catalunya, l'Ajuntament està "incomplint la Constitució sota el pretext d'una suposada voluntat popular". Per la seva banda, des de SCC es reclama la dissolució de l'entitat independentista.