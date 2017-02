Badalona, la primera ciutat de l'àrea metropolitana en impulsar el Pacte Local pel Referèndum

Entitats de tot tipus

Sala també deixa clar que malgrat algunes de les entitats que hi donin suport són independentistes, moltes d'altres no defensen el Sí. De fet, "moltes d'elles no tenen cap tipus de vinculació política, sinó que són entitats socials o culturals", aclareix la portaveu del PLRBdn.





De fet, el proper dimarts 10 de febrer aquesta plataforma farà la seva presentació pública en una roda de premsa. En aquest acte hi participaran el president de la FAVB Badalona, entitat adherida al PLRBdn, Sigfrido Ramos; la presidenta del PLDD a Badalona, Coordinadora Nacional del PNR i exalcadessa de Badalona, Maite Arqué; i la mateixa portaveu de la PLRBdn.





Els integrants del Pacte Nacional pel Referèndum es van conjurar fa poc més d'una setmana per explicar al món que “una majoria dels catalans creuen que el conflicte polític es resol amb un referèndum, que és possible i legal”. En aquest sentit, el seu president Joan Ignasi Elena va explicar que "el referèndum és legal i possible, i que Espanya ho sap", i que si l'Estat no autoritza el plebiscit “és per una decisió política i no legal”.