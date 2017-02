La Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC) també ha demanat la suspensió de la conferència que impartirà aquest diumenge Philippe Ariño, un gai que defensa l'abstinència dels homosexuals, organitzada per la Delegació Pastoral de Joventut de l'Arquebisbat de Barcelona. El Comitè Executiu Nacional de la JNC ha aprovat aquest matí un acord on demana específicament la suspensió de la xerrada per “considerar que en nom de la llibertat de pensament i la pluralitat, no es poden promoure postulats discriminatoris en una societat que avança de forma irrenunciable cap al ple reconeixement dels seus individus”.