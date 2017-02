Podemos, entre la reforma i la ruptura

L'actual secretari general vol repetir en aquest càrrec, i encapçala l' opció continuïsta i de refundació . Al seu torn, Errejón lidera la via més trencadora , amb un plantejament i una estratègia a les antípodes de la tàctica d'Iglesias. El secretari polític i número dos de Podemos vol un partit més transversal, capaç de negociar i pactar amb el PSOE per a formar un govern de canvi a l'Estat. Iglesias prefereix un model obrer que s'allunyi dels socialistes.

Lideratge i equip

Iglesias vol repetir com a secretari general, però Errejón no. De fet, el número ha demanat el vot pel seu propi equip però també el vot per a Iglesias com a líder de Podemos. Així, Errejón acceptaria continuar com a número dos encara que la seva sigui la llista més votada. Això, però, no ho accepta Iglesias, que ha deixat clar que l'equip amb més suports és qui ha de liderar la formació.

El projecte d'Iglesias, Podemos para todas, aposta per fer de la lluita de classes el pal de paller del partit, i que l'obrerisme en sigui el marc ideològic. El secretari general vol combinar l'acció parlamentària amb l'acció social al carrer, i rebutja un eventual acord amb el PSOE. "Cal treballar partit a partit per acabar guanyant", diu la via Iglesias.