| ACN L'advocat de l'expresident de la Generalitat Artur Mas, Xavier Melero, s'ha preguntat de forma retòrica aquest divendres al migdia, durant la presentació del seu informe final en el judici pel 9-N, si el seu client era l'única autoritat que havia d'aturar el procés participatiu, si el propi TC no ho va requerir específicament, la fiscalia ni cap jutge de guàrdia ho van fer i el propi govern espanyol tampoc va actuar i va minimitzar les votacions. De fet, ha dit que "si Mas es va equivocar ho va fer de la mà de molta gent qualificada", com els juristes a qui ell va consultar. Per això, ha dit que invocava no pas el precepte legal de 'in dubio pro reo', sinó el de 'in dubio pro libertate'.











En contraposició al fiscal, Melero ha dit que intervindria en català, com ha fet en tot el judici, i ha recriminat a la fiscalia la seva "manca d'autonomia" ja que la junta de fiscals de la Fiscalia General de l'Estat va revocar la decisió de la junta de fiscals de Catalunya de no presentar cap querella pels fets. També ha recriminat al govern espanyol el seu "intent de mediatitzar la justícia", i ha recordat que el Suprem ha dit en alguna sentència que no es pot usar la justícia per dirimir conflictes polítics. També ha estat força dur amb el ministeri públic quan ha dit que no es discuteix cap de les seves proves acusatòries, ja que Mas "mai s'ha amagat darrere dels voluntaris" ni el seu "impuls polític" al procés participatiu. "Mas no volia desobeir, però encara que hagués volgut no hagués pogut", ha dit, ja que el procés ja estava en mans de voluntaris, ha assegurat.

L'advocat ha volgut enumerar les diverses accions o inaccions de les autoritats espanyoles davant del 9-N. Ha recordat que el recurs del govern espanyol es va presentar el 29 d'octubre, 15 dies després de la convocatòria per part de Mas, i que el TC no es va reunir de forma immediata, com havia fet el 29 de setembre, sinó cinc dies després. Melero, irònicament, ha recordat la petició de l'advocacia de l'estat demanant el requeriment del TC al Govern i que el tribunal no va incloure en la seva providència. Segons ell, això "demostra que no tenia el menor interès o voluntat de donar executivitat a les seves decisions". "En una redacció estereotipada i mecànica de la providència descarta qualsevol esment al que demanava l'advocacia de l'estat, cosa que té una transcendència indiscutible", ha afegit.