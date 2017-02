| ACN

El portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, ha respost aquest divendres des de la roda de premsa posterior al consell de ministres les afirmacions del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, sobre la baix qualitat democràtica de l’Estat arran del judici del 9-N. Méndez de Vigo, que ha insistit que la justícia espanyola actua de forma independent, ha assegurat que en la mesura que a llei és llei “perquè l’han aprovat representants elegits democràticament”, la contraposició entre llei i democràcia no té “cap rigor”. Segons Méndez de Vigo, els tribunals formen part de “l’Estat de dret” que- -segons ha dit- és Espanya, i per tant “formen part de la democràcia”. “Allà on els tribunals no són independents i no existeixen evidentment no hi havia democràcia i llibertat”, ha sentenciat.