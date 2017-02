Les beques Educo reparteixen 1,9 milions d'àpats

Des de l'inici de la crisi, l’índex de risc de pobresa infantil a Espanya ha augmentat fins al 33,4%. L’augment del nombre de llars que pateixen la crisis comporta que molts nens pateixin problemes de malnutrició infantil. Això sumat al fet que des del 2010 hi ha hagut retallades en beques menjador d’entre el 30 i el 50%.

D’aquesta preocupació neix el programa “Beques menjador Educo”, una iniciativa de l’ONG Educo que té l’objectiu de garantir com a mínim un àpat complet i saludable al dia als nens i nenes d’educació infantil i primària d’Espanya que pateixen una situació familiar o amb risc de pobresa o que no poden cobrir el cost del menjador.

“Educo és una ONG que treballa des de fa 25 anys pels drets de la infantesa, especialment pel dret de l’educació”, explica Marifé Escobar, responsable de relacions corporatives d’Educo. “Nosaltres treballem a Espanya però també a altres 14 països de l’Àfrica, l’Àsia i l’Amèrica Llatina”, afegeix.

Les beques van directament als centres escolars, públics i concertats, i és la mateixa direcció del centre qui, juntament amb els serveis socials del municipi, identifiquen als beneficiaris del programa ja que coneixen més de primera mà la realitat dels alumnes. Segons això, es planteja un finançament compartit amb la família que va des del 25% al 100% del cost total del menjador, segons cada cas.

“En tres anys hem repartit 1,9 milions d’àpats, sobretot gràcies a particulars, però també a empreses que donen suport a la nostra iniciativa i que consideren que la malnutrició infantil a Espanya és un tema que ens afecta a tots”, assenyala Escobar.

Educo col·labora amb diverses empreses que ajuden al finançament d’aquest tipus de projectes. Una de les més compromeses és Gas Natural Fenosa, a través de l’associació Día Solidario. Aquesta associació és en una iniciativa social dels treballadors de l’empresa, que donen voluntàriament un dia del seu sou anual per al desenvolupament de projectes destinats a promoure l’educació i la formació de la infantesa i la joventut. L’empresa, per la seva banda, duplica aquesta quantitat i assumeix també les despeses de gestió per tal que el 100% de la recaptació vagi íntegrament al projecte en concret.

“La col·laboració amb l’associació Día Solidario de Gas Natural Fenosa és fonamental. Ells van decidir donar-nos suport cobrint totes les beques menjador que atorguem en les Comunitats de La Rioja, Navarra i Galicia. Gracies a ells, quan acabi el curs 206-2017 haurem pogut repartir 60.000 àpats”, apunta Escobar.

L’associació Día Solidario de Gas Natural Fenosa va néixer al 1997 i aquest any celebra el seu vintè aniversari. En aquests 20 anys, l’entitat ha desenvolupat projectes a diversos països i ha permès estudiar a 3.000 nens i joves sense recurs de tot el món.