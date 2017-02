Lluís Rabell insulta el cap de files de JxSí

| ACN

Si aquesta setmana al Parlament el líder de CSQP assegurava que ell sí que era desobedient per anar a aturar desnonaments "tot i les garrotades de Convergència", i denunciava "l'obediència" dels encausats pel 9N durant el judici -Rabell criticava que s'escudessin en la desconeixença dels límits de la prohibició del TC i carreguessin la responsabilitat en els voluntarus-, avui Lluís Rabell ha respost a una piulada del cap de files de JxSí, Jordi Turull, en què els preguntava si "no feu difusió de que avui heu votat la Moció del PP sobre un futur finançament autonòmic? Aquest és el vostre horitzo pel 2017?", amb una sortida de to ofensiva: "Fer el milhomes de taverna - "hem desconnectat" - tot negociant d'amagat i malament. Conducta irresponsable, pròpia de farsants".