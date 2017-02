Esquerres per la Independència s'estableix al territori

| ExI

La plataforma Esquerres per la Independència (ExI) s'estableix al territori. L'entitat va néixer amb el nom d'Esquerres pel Sí-Sí durant la campanya del 9-N, i la formen partits com ERC, la CUP, els sectors sobiranistes d'ICV i EUiA, PConstituent i NECat. Després d'engegar la campanya Referèndum, República: Sí! per donar suport a l'opció independentista en la consulta, ExI obre ara una nova etapa per sumar suports de cara al referèndum i, en concret, pel Sí.

Així, Esquerres per la Independència obrirà el primer nucli local al Maresme, després d'una trobada amb 30 persones que s'han organitzat per engegar tres nuclis al Baix Maresme, Mataró i Alt Maresme. A més, des de la plataforma han explicat a El Món que Esquerres per la Independència obrirà en breu quatre seccions més, concretament a Sants-Montjuïc, Vallès Occidental, Camp de Tarragona i Ponent.