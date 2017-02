| ACN

El comitè executiu de l'Associació Catalana de Municipis (ACM) ha aprovat aquest divendres al monestir de les Avellanes, a Os de Balaguer (Noguera), l'adhesió de l'entitat municipalista al Pacte Nacional pel Referèndum, integrat per institucions, partits i entitats socials i econòmiques, i, en aquest sentit, també subscriu el manifest que demana un acord entre governs espanyol i català per al referèndum "superant apriorismes" amb l'objectiu d'assolir l'acord més ampli possible per a una consulta políticament "vinculant i efectiva". A la vegada, l'ACM ha acordat fer arribar als ajuntaments una moció consensuada amb l'AMI per tal que els ajuntaments que ho vulguin també puguin adherir-s'hi, després que molts ja ho haguessin fet en el seu moment amb el Pacte Nacional pel Dret a Decidir. El secretari general de l'ACM, Marc Pifarré, ha remarcat que "els alcaldes són els primers a notar la voluntat del poble de poder votar" i, per això, s'ha mostrat convençut que "els alcaldes no fallaran en estar al costat del que demanen els seus conciutadans, que és poder expressar amb les urnes la voluntat que el poble pugui decidir el seu futur".