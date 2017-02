| ACN

Òmnium Cultural ha estat informada aquest matí que es farà efectiva la sanció de 240.000 euros imposada per l’Agencia de Protección de Datos (APD) arran de la denúncia sobre l’ús de dades personals durant la gigaenquesta que es va fer abans del 9-N. La sanció per l’ús de les dades és de 200.000 euros als quals se suma un recàrrec de 40.000 euros per no haver fet efectiu el pagament. En un comunicat, l’entitat ha anunciat que es nega a pagar aquesta sanció que qualifica "d'atac polític desproporcionat". És per això que Òmnium mantindrà el recurs iniciat a l’Audiència Nacional i sobre el qual encara no hi ha sentència ferma.