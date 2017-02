Sergi Blàzquez (Drets): "A Madrid, la divisió de poders brilla per la seva absència"

| Jordi Borràs

L’advocat Sergi Blàzquez presideix l’associació Drets, que integra professionals del dret per defensar la societat catalana de la catalanofòbia. Fundada l’octubre de 2014, la primera denúncia que va presentar va ser contra el director del diari ABC per haver publicat les fotografies del DNI de 33 jutges que treballaven en una proposta de constitució catalana. I el maig de 2016, Drets va aconseguir que un jutge aixequés la prohibició de la delegació del govern espanyol a Madrid d’exhibir estelades a la final de copa del rei que disputaven el Barça i el Sevilla a la capital espanyola.

El judici contra Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau ha quedat vist per a sentència. Al marge de la probable condemna que els inhabiliti políticament, al seu entendre aquest judici pel 9N ha servit per fer palesa la politització de la justícia?

És una qüestió que fa temps que des de Drets denunciem. Passa en molts àmbits, però aquesta setmana hem viscut la constatació màxima de la judicialització de la vida política, i en conseqüència, de la politització dels tribunals. Cal recordar que tot arrenca d’una decisió política del ministre de Justícia i del govern d’Espanya, que van instar el Fiscal General a modificar i a rebatre la decisió que havia pres per unanimitat la Junta de Fiscals Generals de Catalunya de no presentar una querella perquè no veien indicis de delicte en el 9N. És així com l’Estat va ordenar interposar la querella contra l’expresident Mas i les exconselleres Ortega i Rigau i contra l’ara diputat Francesc Homs. Aquesta intervenció directa de l’Estat en la justícia és d’una gravetat extrema.

Si es constaten els vasos comunicants entre les més altes instàncies de la justícia espanyola i el govern de torn, es vulnera el principi de separació de poders.

A Madrid, la divisió de poders brilla per la seva absència. És una qüestió que s’ha estat reiterant durant tot aquest procediment i que també es farà constar en el judici de Francesc Homs. De resultes d’aquests vasos comunicants, hi ha vulneracions greus dels drets dels imputats, com per exemple, la denegació de proves que sol·liciten les defenses o la no acceptació de la petició de fer declarar Mariano Rajoy, l’exfiscal general i el ministre Catalá. I també se’ns denega que s’aporti la resolució de la Junta de Fiscals de Catalunya en què els magistrats sostenien que no hi havia cap delicte en les actuacions dels polítics que ara s’enfronten a penes d’inhabilitació. Ssón proves i circumstàncies d’aquesta politització de la justícia que, com a Drets, estem recopilant per després adreçar-nos a les instàncies europees i internacionals per denunciar els fets.

Mas, Ortega i Rigau ja han anunciat que si són inhabilitats, portaran el seu cas a la justícia europea. Quin tràmit caldria seguir i quines possibilitats creu que hi ha que s’obtingui empara?

Per poder accedir a instàncies europees primer s’han d’exhaurir totes les instàncies judicials del propi país. Quan hi hagi una sentència del TSJC sobre el 9N, es podrà recórrer en segona instància al Tribunal Suprem, i si continua la condemna, després caldrà anar al Tribunal Constitucional per emparament de drets humans. Superats aquests tràmits sense obtenir la raó, els condemnats poden aleshores demanar empara al Tribunal Europeu de Drets Humans per vulneració de drets universals com l’emparament de la justícia, les llibertats i els drets fonamentals. I és aquí on s’aportaran totes les proves no acceptades per la justícia espanyola per demostrar que no ha estat un judici just, sinó un judici polític.

L’aleshores conseller de la Presidència, Francesc Homs, serà jutjat el proper 27 de febrer pel Tribunal Suprem també per la seva participació el 9N. Per la seva condició d’aforat com a diputat al Congrés, té encara més restringits els seus drets?

Francesc Homs no té dret a una segona instància perquè el jutja directament el Suprem, de manera que també se li està vulnerant un drets universal com és poder recórrer a una segona instància perquè es revisi el seu cas. Pel fet de ser diputat en aquests moments, queda totalment desprotegit i perd garanties respecte a altres imputats. En aquest sentit, es produeix una vulneració del dret a la igualtat.