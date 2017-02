L'esquerra sobiranista alerta d'una possible "rebel·lió" si el procés fracassa

| B.V. / EL MÓN

Les esquerres sobiranistes han alertat de les conseqüències que hi pot haver si el procés fracassa. Si, finalment, no es pot crear la República catalana ni hi ha una ruptura amb l'Estat, hi haurà frustració i desencís, però no només això. Segons Francesc Matas, portaveu de l'Acord d'Esquerres per la República Catalana (AExRC), "progressarà la ràbia col·lectiva i una decisió generalitzada cap a la rebel·lia".

Aquest "estadi superior" l'ha descrit Matas durant la roda de premsa de l'AExRC d'aquest divendres al matí a la seu de CC.OO. La plataforma ha presentat un document elaborat pels 10 partits sobiranistes d'esquerres de Catalunya (ERC, MES, ICV, EUiA, CUP, Avancem, SCiL i Procés Constituent, amb Podem i BComú com a observadors).